Как вылечить крапивницу самостоятельно: советует врач

Как вылечить крапивницу самостоятельно: советует врачРассказывает об этом медицинский портал Medical Xpress
По словам доктора Данило Дель Кампо, крапивница может мучить человека от нескольких минут до нескольких часов. При этом чаще всего все пятна и волдыри исчезают спустя сутки. Вообще столкнуться с такими симптомами может кто угодно, но выше всего риск у темнокожих женщин, людей, страдающих экземой, а также у курильщиков.
Врач дал несколько советов по поводу того, как ускорить выздоровление и быстрее избавиться от неприятных волдырей.
- Можно облегчить зуд, если протереть кожу влажной салфеткой либо намазать её кремом/лосьоном против зуда. Ещё один вариант - ванны с коллоидной овсянкой.
- Постарайтесь не царапать волдыри: это ещё сильнее раздражает кожу. Будет хорошо, если ваши ногти будут короткими.
- Мойтесь в тёплой воде. При этом не рекомендуется тереть зудящие участки кожи мочалкой или губкой - лучше наносить мыло или гель для душа руками.
- Используйте гель для душа без отдушек.
- Старайтесь носить одежду из 100-процентного хлопка. Это уменьшит раздражение.
- Если же крапивница возникает у вас часто, то отмечайте это себе в дневнике или журнале. Это поможет вам понять, какие конкретно вещи вызывают раздражение кожи. К примеру, крапивница может быть аллергической реакцией на лекарственный препарат или пищу, пятна и волдыри могут появляться из-за стресса или солнечного света.
Если симптомы крапивницы не проходят даже после следования всем перечисленным советам, то нужно обратиться к дерматологу, отмечает врач. Также срочно необходимо идти в клинику, если, помимо зуда и волдырей, вы ощущаете головокружение или слабость, вам сложно глотать, у вас отёк во рту или в горле, учащённый пульс либо одышка.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.