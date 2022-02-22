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Как вылечить крапивницу самостоятельно: советует врач

Рассказывает об этом медицинский портал Medical Xpress
С крапивницей сталкиваются многие. При этом заболевании на коже появляются красноватые пятна и волдыри, которые сильно зудят. Зачастую она проходит довольно быстро, но всё равно есть способы облегчить эти симптомы. Об этом - в материале.
Как вылечить крапивницу самостоятельно: советует врач

По словам доктора Данило Дель Кампо, крапивница может мучить человека от нескольких минут до нескольких часов. При этом чаще всего все пятна и волдыри исчезают спустя сутки. Вообще столкнуться с такими симптомами может кто угодно, но выше всего риск у темнокожих женщин, людей, страдающих экземой, а также у курильщиков.

Врач дал несколько советов по поводу того, как ускорить выздоровление и быстрее избавиться от неприятных волдырей.

  1. Можно облегчить зуд, если протереть кожу влажной салфеткой либо намазать её кремом/лосьоном против зуда. Ещё один вариант - ванны с коллоидной овсянкой.
  1. Постарайтесь не царапать волдыри: это ещё сильнее раздражает кожу. Будет хорошо, если ваши ногти будут короткими.
  1. Мойтесь в тёплой воде. При этом не рекомендуется тереть зудящие участки кожи мочалкой или губкой - лучше наносить мыло или гель для душа руками.
Как вылечить крапивницу самостоятельно: советует врач
  1. Используйте гель для душа без отдушек.
  1. Старайтесь носить одежду из 100-процентного хлопка. Это уменьшит раздражение.
  1. Если же крапивница возникает у вас часто, то отмечайте это себе в дневнике или журнале. Это поможет вам понять, какие конкретно вещи вызывают раздражение кожи. К примеру, крапивница может быть аллергической реакцией на лекарственный препарат или пищу, пятна и волдыри могут появляться из-за стресса или солнечного света.

Если симптомы крапивницы не проходят даже после следования всем перечисленным советам, то нужно обратиться к дерматологу, отмечает врач. Также срочно необходимо идти в клинику, если, помимо зуда и волдырей, вы ощущаете головокружение или слабость, вам сложно глотать, у вас отёк во рту или в горле, учащённый пульс либо одышка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Medical Xpress
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