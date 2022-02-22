Как вылечить крапивницу самостоятельно: советует врач

По словам доктора Данило Дель Кампо, крапивница может мучить человека от нескольких минут до нескольких часов. При этом чаще всего все пятна и волдыри исчезают спустя сутки. Вообще столкнуться с такими симптомами может кто угодно, но выше всего риск у темнокожих женщин, людей, страдающих экземой, а также у курильщиков.

Врач дал несколько советов по поводу того, как ускорить выздоровление и быстрее избавиться от неприятных волдырей.

Можно облегчить зуд, если протереть кожу влажной салфеткой либо намазать её кремом/лосьоном против зуда. Ещё один вариант - ванны с коллоидной овсянкой.

Постарайтесь не царапать волдыри: это ещё сильнее раздражает кожу. Будет хорошо, если ваши ногти будут короткими.