Как выработать у себя привычку ходить пешком

Как выработать у себя привычку ходить пешкомТакая привычка даст вам множество преимуществ
Ходьба - это один из самых простых и удобных видов деятельности. К тому же она не требует больших финансовых затрат: нужны только удобные кроссовки.
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Центры по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что даже всего одна прогулка пешком с умеренной или высокой интенсивностью улучшает память, сон, способность мыслить, снижает беспокойство.
Согласно Harvard Health, ходьба уменьшает тягу к сладкому, боль в суставах, укрепляет иммунитет, препятствует развитию ожирения, снижает риск рака груди. Из других преимуществ ходьбы - снижение кровяного давления, вероятности развития диабета 2 типа, укрепление опорно-двигательного аппарата, поддержание здорового веса.
Medical Xpress
При этом одинаково полезна будет ходьба как на улице, так и на беговой дорожке. Вы можете выбрать любой способ тренировки, который будет удобнее для вас.
Если вы боитесь, что вас надолго не хватит и вы забросите ходьбу, то вот несколько советов. Держите рядом с собой обувь для ходьбы, в напряжённый день замените обычную тренировку на поднятие по лестнице и не унывайте, если вам пришлось пропустить один день.
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