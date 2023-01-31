Как выработать у себя привычку ходить пешком

При этом одинаково полезна будет ходьба как на улице, так и на беговой дорожке. Вы можете выбрать любой способ тренировки, который будет удобнее для вас.

Если вы боитесь, что вас надолго не хватит и вы забросите ходьбу, то вот несколько советов. Держите рядом с собой обувь для ходьбы, в напряжённый день замените обычную тренировку на поднятие по лестнице и не унывайте, если вам пришлось пропустить один день.

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