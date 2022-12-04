Как выжить социофобам на новогоднем корпоративе: советы экспертов

Один из наиболее эффективных способов снизить социальную тревожность - быть более активным и стратегически продуманным. То есть вместо того чтобы ожидать, пока над вами нависнут обязательства, чётко определите для себя, какие из них вы выполните. Допустим, если у вас есть друзья, с которыми вы хотели бы пойти на новогоднюю вечеринку, то первыми предложите им это.

Если вам тяжело поддерживать светскую беседу, то заранее узнайте, что происходит в мире: например, о последних спортивных новостях.

Также вы можете отрепетировать какие-то свои действия в определённых ситуациях. К примеру, вы можете подумать, как поступите, если поймёте, что разговор не клеится.

Возможно, вас утешит и ряд выводов из научных исследований, связанных с психологией. В ходе одного из исследований выяснилось, что друзья людей с социальной тревожностью оценили дружеские отношения с ними более позитивно, чем сами люди с социофобией. Это значит, что друзья вас, скорее всего, любят сильнее, чем вы думаете.

А ещё добровольцы с социальной тревожностью сильно переоценили то, насколько часто окружающие замечают их странный внешний вид. В действительности люди просто не обращали на их одежду особого внимания.