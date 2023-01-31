Фитнес и здоровье
22:00, 31 января 2023
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Как защитить себя от отравления угарным газом, ведь у него нет запаха

Даже зимой он может быть опасным

Угарный газ образуется при неполном сгорании топлива. А поскольку запаха у него нет, то он вдвойне опасен. Вот что вы можете сделать, чтобы защитить себя.

Как защитить себя от отравления угарным газом, ведь у него нет запаха

Фото: Doityourself

Региональный токсикологический центр штата Небраска дал несколько рекомендаций по поводу того, как можно избежать отравления угарным газом.

Прежде всего, установите детекторы угарного газа в доме. И меняйте в них батарейки каждые полгода.

Регулярно проверяйте устройства, которые работают на топливе. Например, газовые и топливные обогреватели.

Не пытайтесь нагреть помещение при помощи духовки или газовой плиты. Также внутри дома не пользуйтесь никогда угольным грилем или хибати.

Как защитить себя от отравления угарным газом, ведь у него нет запаха

Medical Xpress

Генераторы запускайте на безопасном расстоянии от дома. Не делайте этого рядом с дверью или окном.

Если выхлопная труба машины забита снегом или грязью, то не садитесь в такой автомобиль. Особенно если у него включён двигатель. Также не оставляйте никогда в гараже автомобиль с работающим двигателем, регулярно проверяйте выхлопные трубы и глушитель автомобиля.

Наконец, знайте о симптомах отравления угарным газом. Они похожи на симптомы гриппа. Это тошнота, рвота, головная боль, сонливость, головокружение, спутанность сознания, возможно - потеря сознания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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