Как защитить себя от отравления угарным газом, ведь у него нет запаха

Как защитить себя от отравления угарным газом, ведь у него нет запахаДаже зимой он может быть опасным
Угарный газ образуется при неполном сгорании топлива. А поскольку запаха у него нет, то он вдвойне опасен. Вот что вы можете сделать, чтобы защитить себя.
Фото: Doityourself
Региональный токсикологический центр штата Небраска дал несколько рекомендаций по поводу того, как можно избежать отравления угарным газом.
Прежде всего, установите детекторы угарного газа в доме. И меняйте в них батарейки каждые полгода.
Регулярно проверяйте устройства, которые работают на топливе. Например, газовые и топливные обогреватели.
Не пытайтесь нагреть помещение при помощи духовки или газовой плиты. Также внутри дома не пользуйтесь никогда угольным грилем или хибати.
Medical Xpress
Генераторы запускайте на безопасном расстоянии от дома. Не делайте этого рядом с дверью или окном.
Если выхлопная труба машины забита снегом или грязью, то не садитесь в такой автомобиль. Особенно если у него включён двигатель. Также не оставляйте никогда в гараже автомобиль с работающим двигателем, регулярно проверяйте выхлопные трубы и глушитель автомобиля.
Наконец, знайте о симптомах отравления угарным газом. Они похожи на симптомы гриппа. Это тошнота, рвота, головная боль, сонливость, головокружение, спутанность сознания, возможно - потеря сознания.
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