Как защитить себя от отравления угарным газом, ведь у него нет запаха

Региональный токсикологический центр штата Небраска дал несколько рекомендаций по поводу того, как можно избежать отравления угарным газом.

Прежде всего, установите детекторы угарного газа в доме. И меняйте в них батарейки каждые полгода.

Регулярно проверяйте устройства, которые работают на топливе. Например, газовые и топливные обогреватели.

Не пытайтесь нагреть помещение при помощи духовки или газовой плиты. Также внутри дома не пользуйтесь никогда угольным грилем или хибати.