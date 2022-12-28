Как защитить слух детей, если им подарили наушники, музыкальные инструменты или шумные игрушки

Многие игрушки, с которыми маленькие дети играют, могут создавать шум громкостью 90 дБ. Примерно с такой же громкостью работает газонокосилка. И это обычно требует защиты органов слуха.

Уровень шума, который издаёт игрушка, может достигать даже 120 дБ. Связано это с тем, что дети часто подносят игрушки к лицу, ко рту, к ушам.

Перед покупкой игрушки проверьте, не слишком ли она будет громкой. Для этого постарайтесь поиграть с ней как ребёнок. Если она покажется вам очень громкой, значит, она слишком громкая и для вашего ребёнка.