Как защитить слух детей, если им подарили наушники, музыкальные инструменты или шумные игрушки

Как защитить слух детей, если им подарили наушники, музыкальные инструменты или шумные игрушкиСо снижением слуха может столкнуться любой ребёнок
По данным Фонда здоровья слуха, в США почти 50 миллионов человек страдают от потери слуха. Причём 20 % из них - это подростки. Что касается маленьких детей, то у них это может быть связано с громкими игрушками.
Фото: Childrens.com
Многие игрушки, с которыми маленькие дети играют, могут создавать шум громкостью 90 дБ. Примерно с такой же громкостью работает газонокосилка. И это обычно требует защиты органов слуха.
Уровень шума, который издаёт игрушка, может достигать даже 120 дБ. Связано это с тем, что дети часто подносят игрушки к лицу, ко рту, к ушам.
Перед покупкой игрушки проверьте, не слишком ли она будет громкой. Для этого постарайтесь поиграть с ней как ребёнок. Если она покажется вам очень громкой, значит, она слишком громкая и для вашего ребёнка.
Если хотите приглушить звук игрушек, то попробуйте заклеить динамик скотчем. Некоторые исследования показывают, что это помогает. Также время от времени выключайте или снижайте звук у игрушек.
Если вы слышите музыку, которая играет в наушниках у вашего ребёнка, когда вы стоите рядом с ним, значит, уровень громкости слишком высок. Для того чтобы обезопасить ребёнка, подарите ему наушники с ограничением входного сигнала. Ещё вы можете купить специальные вкладыши либо наушники с шумоподавлением, блокирующие фоновый шум.
Если у вашего ребёнка есть музыкальный инструмент, то защищать уши тоже важно. Особенно это касается барабанщиков. Для защиты органов слуха дети должны больше заниматься на пэде либо ограничивать занятия 30-60 минутами с перерывами.
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