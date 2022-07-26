Как защитить уши от инфекции, когда вы купаетесь летом

Как защитить уши от инфекции, когда вы купаетесь летомОтвечает врач
Доктор Хунчжао Цзи, доцент кафедры отоларингологии — хирургии головы и шеи в Юго-Западном медицинском центре Техасского университета в Далласе, подчёркивает, что самый эффективный способ избежать появления инфекции в ухе - это защищать уши от попадания в них воды.
Если же вода уже попала в ухо, то может помочь её удаление. Однако для этого использовать нужно не ватную палочку, а специальные ушные капли.
В целом же любой человек, у которого в уши попала вода, может заработать наружный отит. Однако риск выше, если вода не хлорирована: например, если вы купались в реке или озере.
Помимо этого, при плавании в озёрной воде можно подхватить такие инфекции, как менингит, гепатит, мозгоядная амёба.
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