Как зелёный чай и красное вино помогают при старческом слабоумии

Как зелёный чай и красное вино помогают при старческом слабоумииВажны, конечно, содержащиеся в них соединения
Исследователи обнаружили два соединения, которые уменьшают накопление вредных бляшек в головном мозге. Эти бляшки являются спутниками болезни Альцгеймера. Интересно то, что обнаруженные соединения являются ингредиентами двух популярных напитков: зелёного чая и красного вина.
Команда исследователей из Университета Тафтса обнаружила, что катехины, вещества из группы флавоноидов, и ресвератрол, природный фитоалексин, подавляют рост бета-амилоидных бляшек.
Ранее та же команда обнаружила, что обычный вирус герпеса может играть роль в формировании бляшек в головном мозге. Используя модель живых клеток головного мозга, исследователи протестировали 21 различное соединение, способное замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Некоторые из этих кандидатов пытались остановить болезнь, действуя как противовирусный агент.