Фитнес и здоровье
18:58, 12 ноября 2022
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Как зелёный чай и красное вино помогают при старческом слабоумии

Важны, конечно, содержащиеся в них соединения

Исследователи обнаружили два соединения, которые уменьшают накопление вредных бляшек в головном мозге. Эти бляшки являются спутниками болезни Альцгеймера. Интересно то, что обнаруженные соединения являются ингредиентами двух популярных напитков: зелёного чая и красного вина.

Как зелёный чай и красное вино помогают при старческом слабоумии

Команда исследователей из Университета Тафтса обнаружила, что катехины, вещества из группы флавоноидов, и ресвератрол, природный фитоалексин, подавляют рост бета-амилоидных бляшек.

Ранее та же команда обнаружила, что обычный вирус герпеса может играть роль в формировании бляшек в головном мозге. Используя модель живых клеток головного мозга, исследователи протестировали 21 различное соединение, способное замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Некоторые из этих кандидатов пытались остановить болезнь, действуя как противовирусный агент.

Источник фото:Unsplash
Источник:Study Finds
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