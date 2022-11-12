Как зелёный чай и красное вино помогают при старческом слабоумии

Команда исследователей из Университета Тафтса обнаружила, что катехины, вещества из группы флавоноидов, и ресвератрол, природный фитоалексин, подавляют рост бета-амилоидных бляшек.

Ранее та же команда обнаружила, что обычный вирус герпеса может играть роль в формировании бляшек в головном мозге. Используя модель живых клеток головного мозга, исследователи протестировали 21 различное соединение, способное замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Некоторые из этих кандидатов пытались остановить болезнь, действуя как противовирусный агент.