Как жарить шашлык, чтобы избежать появления рака

Чтобы предотвратить рак толстой кишки и другие виды онкологии, рекомендуется правильно готовить мясо. Дело в том, что при обугливании мяса при жарке образуются канцерогены. Именно они вызывают развитие всех этих видов рака. Чтобы такого не случилось, нужно обращать внимание, насколько близко к огню находится шашлык. Минимум расстояние от огня до мяса должно составлять 15 сантиметров.

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