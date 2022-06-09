Как женщинам не набрать вес после диеты

Как минимум, Волкова советует не наказывать себя за “вчерашний кусок торта или посиделки с подругами”. По ее словам, лучше сконцентрироваться на хороших моментах прошедшего дня и продолжать правильно питаться, дабы сохранить “форму” после похудения.

К тому же, наиболее важно – не торопиться с правильным питанием и сбросом веса.