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Как женщинам не набрать вес после диеты

И стоит ли корить себя за “срывы”
Лишний вес может набраться от самых разных факторов. Так, врач акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала несколько способов, которые помогут не набрать снова лишние килограммы после диеты.
Как женщинам не набрать вес после диеты

Как минимум, Волкова советует не наказывать себя за “вчерашний кусок торта или посиделки с подругами”. По ее словам, лучше сконцентрироваться на хороших моментах прошедшего дня и продолжать правильно питаться, дабы сохранить “форму” после похудения.

К тому же, наиболее важно – не торопиться с правильным питанием и сбросом веса.

Любые резкие изменения — стресс для организма. А организм не любит стресс и будет всеми доступными методами пытаться тебе помешать. А у него есть на что надавить. При резком изменении питания может появиться быстрая утомляемость, головная боль, ухудшение концентрации и, конечно, испорченное настроение. И тут уже будет не до похудения

Екатерина Волкова
Акушер-гинеколог

И не менее важно следить за здоровьем, потому что ряд заболеваний вполне способны мешать похудению и сохранности формы, поэтому лучше сначала вылечить их, а потом “разбираться с фигурой”.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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