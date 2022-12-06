Как жестокие фильмы и игры влияют на детей

Как жестокие фильмы и игры влияют на детейИ правда ли, что они вредят психике
Взрослые с момента выхода самого первого фильма, содержащего жестокие сцены, начали беспокоиться о том, как такие сцены повлияют на их детей. Сейчас же все пользуются смартфонами, и доступ к видео с сценами насилия практически неограничен. Насколько это опасно для психического здоровья детей?
Фото: Healthline
Существует такое понятие, как виртуальное насилие. Оно представляет собой любой акт агрессии, который ребёнок способен воспринять через видеоигры, фильмы, социальные сети и т.п.
Научные исследования, которые проводились несколько десятилетий подряд, показывают, что виртуальное насилие связано с агрессивными чувствами, мыслями и действиями у детей. В целом специалисты сходятся во мнении, что всё-таки жестокость плохо влияет на детей вне зависимости от того, где они с ней сталкиваются.
Причём не важно, реальные или смоделированные это насильственные действия. В любом случае они могут дать детям представление о том, что агрессия приемлема и нормальна. Это может способствовать тому, что ребёнок будет делать всё то же, что видит и слышит. Согласно результатам новых исследований, виртуальное насилие способно привести к появлению проблем с психическим здоровьем. В том числе с депрессией и тревогой.
При этом важное значение имеет количество виртуального насилия и интенсивность его воздействия.