Как жестокие фильмы и игры влияют на детей

Существует такое понятие, как виртуальное насилие. Оно представляет собой любой акт агрессии, который ребёнок способен воспринять через видеоигры, фильмы, социальные сети и т.п.

Научные исследования, которые проводились несколько десятилетий подряд, показывают, что виртуальное насилие связано с агрессивными чувствами, мыслями и действиями у детей. В целом специалисты сходятся во мнении, что всё-таки жестокость плохо влияет на детей вне зависимости от того, где они с ней сталкиваются.