Как жир помогает организму бороться с инфекциями

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Как жир помогает организму бороться с инфекциямиВыяснили учёные из Университета Восточной Англии и Института Квадрам
В ходе недавнего исследования выяснилось, что иммунные клетки для борьбы с заболеваниями используют запасы жира, накопленного в организме.
Команда учёных изучила, как организм борется с такой бактериальной инфекцией, как сальмонелла. Эта инфекция вызывает у человека рвоту, диарею, боль в животе, сепсис, лихорадку.
Оказалось, что стволовые клетки крови реагируют на заболевание, получая высокоэнергетические жирные кислоты из жировых запасов. Затем высокоэнергетические жирные кислоты поглощаются стволовыми клетками крови и позволяют им производить вещества, которые борются с сальмонеллой. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
По словам исследователей, полученные данные могут в будущем помочь в создании новых методов лечения пациентов с бактериальными инфекциями.
Источник: Medical Xpress