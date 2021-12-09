Как жир помогает организму бороться с инфекциями

Команда учёных изучила, как организм борется с такой бактериальной инфекцией, как сальмонелла. Эта инфекция вызывает у человека рвоту, диарею, боль в животе, сепсис, лихорадку.

Оказалось, что стволовые клетки крови реагируют на заболевание, получая высокоэнергетические жирные кислоты из жировых запасов. Затем высокоэнергетические жирные кислоты поглощаются стволовыми клетками крови и позволяют им производить вещества, которые борются с сальмонеллой. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.