Как жизнь в бедности вредит мозгу детей

Все полученные данные были основаны на масштабном долгосрочном исследовании развития мозга и здоровья детей в США - исследовании когнитивного развития мозга подростков (ABCD). Начато оно было в 2015 году, и в нём приняли участие почти 12 тысяч детей в возрасте от 9 до 10 лет.

Белое вещество имеет важное значение для правильного развития мозга ребёнка. К примеру, известно, что слабость белого вещества связана с проблемами зрительно-пространственного и психического здоровья у детей.

Кроме того, дети, которые растут в бедности, имеют более высокий риск развития ожирения и более низкие результаты в тестах на когнитивные функции. Это отчасти объясняет, как бедность влияет на различия в белом веществе у этих детей.

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