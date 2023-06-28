Как жизнь в бедности вредит мозгу детей

Как жизнь в бедности вредит мозгу детейЭто недавно обнаружили учёные
В ходе нового исследования Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснилось, что взросление в бедности может повлиять на структура мозга ребёнка. Результаты этой научной работы были опубликованы в JAMA Network Open.
Недавно команда учёных из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе пришла к выводу, что между белым веществом в мозге и бедностью детей существует связь. Дело в том, что белое вещество играет важную роль, помогая мозгу обрабатывать данные.
Все полученные данные были основаны на масштабном долгосрочном исследовании развития мозга и здоровья детей в США - исследовании когнитивного развития мозга подростков (ABCD). Начато оно было в 2015 году, и в нём приняли участие почти 12 тысяч детей в возрасте от 9 до 10 лет.
Белое вещество имеет важное значение для правильного развития мозга ребёнка. К примеру, известно, что слабость белого вещества связана с проблемами зрительно-пространственного и психического здоровья у детей.
Кроме того, дети, которые растут в бедности, имеют более высокий риск развития ожирения и более низкие результаты в тестах на когнитивные функции. Это отчасти объясняет, как бедность влияет на различия в белом веществе у этих детей.
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