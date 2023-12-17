Как зима влияет на мозг и поведение человека

Также исследования демонстрируют, что в зимнее время люди чаще занимаются сексом. Это стало известно благодаря анализу продаж презервативов, уровня заболеваний, передающихся половым путем, поиска порнографии и проституции в Интернете. Пик всего этого приходится на конец лета, а затем на зимние месяцы.

Кроме того, зимой людям проще сосредоточиться на учёбе или работе. Нейробиологи из Бельгии обнаружили, что производительность людей при выполнении задач, связанных с устойчивым вниманием, была лучшей в зимнее время.

Значительно увеличиваются зимой и объёмы благотворительных пожертвований. Люди становятся более щедрыми и оставляют примерно на 4% больше чаевых официантам во время сезона отпусков. Скорее всего, эта тенденция связана с зимними праздниками, поощряющими щедрость.

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