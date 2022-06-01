Какая болезнь вас ждёт, если вы будете употреблять слишком много натрия

Специалисты выяснили, что в среднем участники потребляли 3,30 г в сутки. При этом у 6 процентов испытуемых был дерматит уже во время проведения опроса, у 12 процентов - в предыдущем году.

Если человек потреблял с пищей натрия на 1 г больше, то у него был гораздо выше риск возникновения дерматита в настоящее время.

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