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Какая болезнь вас ждёт, если вы будете употреблять слишком много натрия

Это заболевание связано с кожей
В основном натрий человек получает из соли. Но что случится с вашим организмом, если вы будете есть соли слишком много?
Какая болезнь вас ждёт, если вы будете употреблять слишком много натрия

Исследование, результаты которого были представлены на ежегодном собрании Общества исследовательской дерматологии 18-21 мая, показало, что большое количество натрия может быть связано с атопическим дерматитом. В частности, повышенный уровень натрия увеличивает вероятность развития этой болезни кожи.

В ходе проведённого исследования команда учёных под руководством магистра здравоохранения из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Морган Йе изучила, как влияет натрий на появление у человека атопического дерматита. Были проанализированы при этом данные о 13 183 детях и взрослых из США.

Какая болезнь вас ждёт, если вы будете употреблять слишком много натрия

Специалисты выяснили, что в среднем участники потребляли 3,30 г в сутки. При этом у 6 процентов испытуемых был дерматит уже во время проведения опроса, у 12 процентов - в предыдущем году.

Если человек потреблял с пищей натрия на 1 г больше, то у него был гораздо выше риск возникновения дерматита в настоящее время.

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