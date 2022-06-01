Какая болезнь вас ждёт, если вы будете употреблять слишком много натрия

Какая болезнь вас ждёт, если вы будете употреблять слишком много натрияЭто заболевание связано с кожей
Исследование, результаты которого были представлены на ежегодном собрании Общества исследовательской дерматологии 18-21 мая, показало, что большое количество натрия может быть связано с атопическим дерматитом. В частности, повышенный уровень натрия увеличивает вероятность развития этой болезни кожи.
В ходе проведённого исследования команда учёных под руководством магистра здравоохранения из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Морган Йе изучила, как влияет натрий на появление у человека атопического дерматита. Были проанализированы при этом данные о 13 183 детях и взрослых из США.
Специалисты выяснили, что в среднем участники потребляли 3,30 г в сутки. При этом у 6 процентов испытуемых был дерматит уже во время проведения опроса, у 12 процентов - в предыдущем году.
Если человек потреблял с пищей натрия на 1 г больше, то у него был гораздо выше риск возникновения дерматита в настоящее время.
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