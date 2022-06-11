Какая диета сделает вас толстым

Эксперт рассказала, что диеты, которые предполагают получение организмом не более 600 килокалорий, при минимальной суточной норме 1200–1800 килокалорий, ведёт не к уменьшению жира, а сокращению мышечной массы. Человек не получает необходимые питательные вещества.

Последствиями низкокалорийной диеты может стать дефицит питательных веществ, угнетение репродуктивной функции, развитие болезней желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата.

«Такие диеты снижают объём мышечной массы, а не уменьшают объёмы жира, и обмен веществ замедляется. Поэтому после строгого ограничения калорий у большинства людей вес возвращается», — отметила специалист.

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