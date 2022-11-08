Какая фасоль полезнее остальных

Из фасоли можно получить клетчатку и витамины группы В. Кроме того, этот продукт считается альтернативой мясу, так как содержит много белка.

Из разновидностей фасоли выделяют чёрную фасоль, белую, северную, красную, кидни, адзуки, пёструю клюкву. Вообще сама по себе фасоль даёт большое количество преимуществ в плане здоровья: это и укрепление сердца, и снижение вероятности развития рака, и борьба с сахарным диабетом, и стабилизация уровня сахара в крови, и предупреждение развития ожирения печени, и контроль аппетита, и улучшение пищеварения.