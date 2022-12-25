Какая каша вредна для пожилых людей

Какая каша вредна для пожилых людейВ чем причина?
Пожилым людям не стоит есть манную кашу. Диетолог Анжелика Дюваль сообщила, что самая вредная каша для пожилых людей - манная. Ее слова цитирует "Москва 24". Потому что эта каша содержит простые углеводы, которые значительно повышают уровень глюкозы, и причина не только в этом.
Фото: Freepic
Кроме того, в ней довольно много калорий, предупреждает врач. И распространенный способ ее приготовления, когда кашу варят на молоке, добавляя сливочное масло, не делает ее полезнее, а наоборот.
Дюваль также сказала, что манная каша изготавливается из злаков, содержащих глютен. По ее словам, у пожилых людей часто бывает непереносимость этого белка. При этом многие могут не знать об этом, так как не занимаются обследованием организма в этой части, о чем также поведала специалист.
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