Какая каша вредна для пожилых людей

Кроме того, в ней довольно много калорий, предупреждает врач. И распространенный способ ее приготовления, когда кашу варят на молоке, добавляя сливочное масло, не делает ее полезнее, а наоборот.

Дюваль также сказала, что манная каша изготавливается из злаков, содержащих глютен. По ее словам, у пожилых людей часто бывает непереносимость этого белка. При этом многие могут не знать об этом, так как не занимаются обследованием организма в этой части, о чем также поведала специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.