Какая косметика действительно помогает омолаживать кожу

Какая косметика действительно помогает омолаживать кожуРассмотрены 3 популярных компонента
- Витамин C.
Производители утверждают, что продукты, содержащие витамин С, «осветляют» кожу и стимулирует выработку коллагена. Однако данный витамин сложно доставить в кожу. Это связано с тем, что внешний слой кожи, эпидермис, действует как барьер. Но некоторые исследования показывают, что концентрации витамина С выше 5% могут воздействовать на кожу. Другие работы также показывали, что витамин С, ежедневно наносимый на кожу, может заметно уменьшить гиперпигментацию, вызванную солнцем. Однако неизвестно, насколько сохраняется этот эффект.
- Гиалуроновая кислота.
Исследование 2011 года, в котором приняли участие 76 женщин в возрасте от 30 до 60 лет, показало, что использование кремов, содержащих 0,1% гиалуроновой кислоты, два раза в день в течение двух месяцев увлажняет кожу и делает её более эластичной. Но это касается только кремов, в которых молекулы гиалуроновой кислоты были меньше по размеру. А многие популярные кремы для кожи, содержащие гиалуроновую кислоту, не сообщают вам точный размер молекул.
- Ретинол.
Исследования на человеческих клетках и тканях показывают, что продукты, содержащие ретинол, могут влиять на внешний вид кожи. Так, использование продукта с содержанием ретинола не менее 0,4% три раза в неделю в течение шести месяцев действительно уменьшало появление морщин.
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