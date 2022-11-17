Какая "молочка" без проблем снизит ваше давление

Гинзбург отметил, что кефир - это классический пробиотик, который восстанавливает микрофлору. "При постоянном применении мы воспроизводим нашу хорошую симбиотную микрофлору: бифидобактерии, лактобактерии и другие виды", - рассказал он. Кроме того, некоторые бактерии встречаются только в кефире, отметил Гинзбург.

Так, “хорошие” бактерии не дают размножаться “плохим”, так называемым факультативным бактериям, которые вырабатывают большое количество токсинов, вызывающих постоянную интоксикацию организма и воспаление. В результате этого воспаления развивается метаболический синдром, “одним из проявлений которого является гипертония", - подытожил эксперт.

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