Какая пищевая добавка повышает риск рака простаты на 91%

Кратко об исследовании пишет «РИА Новости». В нём участвовали более 35 тысяч человек. Изначально учёные хотели оценить потенциальную пользу пищевых добавок для профилактики онкологических заболеваний. Однако испытания пришлось прекратить из-за негативных эффектов.

Учёные увидели, что селен не опасен для людей, у которых низок его уровень в организме. Но у пациентов с его высоким содержанием наблюдались нежелательные эффекты. Приём дополнительных доз оказался фактором риска рака простаты.

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