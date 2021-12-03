Какая пищевая добавка приводит к развитию рака лёгких и желудка

Какая пищевая добавка приводит к развитию рака лёгких и желудкаПринимать её необходимо только под наблюдением специалиста
В идеале человек должен получать бета-каротин, который в организме преобразуется в витамин А, из ежедневного меню (есть бета-каротин в жёлтых и оранжевых фруктах и овощах). Но некоторые предпочитают заменять это вещество добавками.
Вместе с тем учёные предупреждают, что приём подобных добавок опасен: научные труды доказывают, что бета-каротин увеличивает риск развития рака желудка и рака лёгких. Другие исследования свидетельствуют о том, что приём бета-каротина повышает вероятность возникновения рака у тех, кто курит, или подвергаются сильному воздействию асбеста на работе.
По словам специалистов, людям без рекомендации врача нельзя пить больше семи миллиграммов бета-каротина в сутки. А тем, кто курит или подвергается воздействию асбеста, вообще от таких добавок необходимо отказаться.
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