Какая пищевая добавка приводит к развитию рака лёгких и желудка

В идеале человек должен получать бета-каротин, который в организме преобразуется в витамин А, из ежедневного меню (есть бета-каротин в жёлтых и оранжевых фруктах и овощах). Но некоторые предпочитают заменять это вещество добавками.

Вместе с тем учёные предупреждают, что приём подобных добавок опасен: научные труды доказывают, что бета-каротин увеличивает риск развития рака желудка и рака лёгких. Другие исследования свидетельствуют о том, что приём бета-каротина повышает вероятность возникновения рака у тех, кто курит, или подвергаются сильному воздействию асбеста на работе.