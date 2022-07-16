Какая пищевая привычка провоцирует рак простаты

Учёные изучили образцы крови 12 000 человек. Также они собрали данные о различных аспектах образа жизни участников. Затем авторы исследования посмотрели на тех, кто вёл здоровый образ жизни: правильно питался (диетой, богатой рыбой, но не переработанным мясом), поддерживал здоровый вес, занимался спортом и не курил.

Выяснилось, что у таких людей с генетической предрасположенностью к раку предстательной железы риск снижался на 45%. «Всех мужчин следует поощрять к ведению здорового образа жизни с учётом преимуществ, которые это приносит. Для мужчин с повышенным генетическим риском рака предстательной железы здоровый образ жизни может быть особенно важен», — отметили эксперты.

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