Какая порция черешни считается безопасной и почему не стоит ее переедать

Круглова предупреждает, что употребление чрезмерного количества черешни может привести к увеличению веса, временным изменениям стула, дискомфорту в пищеварительной системе и вздутию живота. Чтобы избежать этих последствий, она советует соблюдать умеренность, предлагая среднюю дневную порцию черешни в 200-300 граммов.

Кроме того, доктор Круглова рекомендует хранить черешню в холодильнике, предпочтительно в специально отведенном для овощей и фруктов отделении.

Важно отметить, что со временем черешня может начать портиться, о чем свидетельствует изменение цвета на коричневатый оттенок, снижение упругости и мягкости. Хотя такие плоды не могут вызвать отравления, их вкус и содержание витаминов внутри будут под угрозой.

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