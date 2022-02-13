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Какая поза сна вредит здоровью

Мнение врача
Невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что поза во время сна имеет важное значение для здоровья. Некоторые положения тела могут спровоцировать развитие тяжёлого заболевания.
Какая поза сна вредит здоровью

По словам специалиста, не стоит спать на животе. В такой позе позвоночник находится не в физиологичном положении. Из-за этого с утра могут болеть шея и голова. Также Царева рассказала, что вывод вредных продуктов обмена, которые накапливаются за день, прекращается в положении на животе. В долгосрочной перспективе это может даже способствовать развитию болезни Альцгеймера.

Самой полезной же позой врач назвала положение на боку. Сторона не важна. Эта поза может не подойти только тем людям, у которых есть проблема с работой сердца, например, сердечно-лёгочная недостаточность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по поводу здоровья посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Радио Sputnik
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