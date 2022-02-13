Какая поза сна вредит здоровью

По словам специалиста, не стоит спать на животе. В такой позе позвоночник находится не в физиологичном положении. Из-за этого с утра могут болеть шея и голова. Также Царева рассказала, что вывод вредных продуктов обмена, которые накапливаются за день, прекращается в положении на животе. В долгосрочной перспективе это может даже способствовать развитию болезни Альцгеймера.

Самой полезной же позой врач назвала положение на боку. Сторона не важна. Эта поза может не подойти только тем людям, у которых есть проблема с работой сердца, например, сердечно-лёгочная недостаточность.

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