Какая привычка помогает стареющим людям оставаться худыми

Врач-диетолог Роксана Эхсани (Roxana Ehsani) рассказала, что правильное питание может помочь предотвратить и снизить риск развития хронических состояний или заболеваний, таких как диабет, высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина, а также некоторых видов рака.

По словам врача, одна из привычек, благодаря которой стареющие люди остаются худыми, — это употребление разнообразной растительной пищи. В частности, нужно стараться потреблять больше белков растительного происхождения, они есть в бобах, чечевице, орехах и семенах. Если есть разнообразную растительную пищу каждый день, можно сохранить баланс в кишечнике.

«Вам не нужно избегать мяса, но замена его на растительный белок один или два раза в неделю может помочь увеличить продолжительность жизни», — добавила врач.

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