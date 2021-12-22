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Какая пряность полезна для диабетиков

Она позволяет снизить уровень сахара в крови
Издание Daily Express сообщает, что при регулярном употреблении пажитника уровень глюкозы в организме человека снизится на 25 процентов. Подробнее - в статье.
Какая пряность полезна для диабетиков

Согласно результатам исследования, опубликованным в издании European Journal of Clinical Nutrition, пажитник может значительно уменьшить уровень сахара в крови. В ходе эксперимента выяснилось, что после съедания ежедневно 10 граммов перетёртых семян пажитника у участников уровень глюкозы натощак снизился на 25 процентов уже через восемь недель.

Какая пряность полезна для диабетиков

Однако автор предупреждает, что при неправильном употреблении этого продукта могут возникнуть проблемы со здоровьем. Так, при смешивании его с другими пряностями, снижающими уровень сахара, пажитник способен снизить уровень глюкозы ещё сильнее, а это будет способствовать гипогликемии.

Вместе с тем известно, что пажитник помогает бороться с раком, снижает уровень «плохого» холестерина, а также триглицеридов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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