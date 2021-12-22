Какая пряность полезна для диабетиков

Однако автор предупреждает, что при неправильном употреблении этого продукта могут возникнуть проблемы со здоровьем. Так, при смешивании его с другими пряностями, снижающими уровень сахара, пажитник способен снизить уровень глюкозы ещё сильнее, а это будет способствовать гипогликемии.

Вместе с тем известно, что пажитник помогает бороться с раком, снижает уровень «плохого» холестерина, а также триглицеридов.

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