Какая пряность полезна для диабетиков

Какая пряность полезна для диабетиковОна позволяет снизить уровень сахара в крови
Согласно результатам исследования, опубликованным в издании European Journal of Clinical Nutrition, пажитник может значительно уменьшить уровень сахара в крови. В ходе эксперимента выяснилось, что после съедания ежедневно 10 граммов перетёртых семян пажитника у участников уровень глюкозы натощак снизился на 25 процентов уже через восемь недель.
Однако автор предупреждает, что при неправильном употреблении этого продукта могут возникнуть проблемы со здоровьем. Так, при смешивании его с другими пряностями, снижающими уровень сахара, пажитник способен снизить уровень глюкозы ещё сильнее, а это будет способствовать гипогликемии.
Вместе с тем известно, что пажитник помогает бороться с раком, снижает уровень «плохого» холестерина, а также триглицеридов.
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