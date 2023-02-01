Фитнес и здоровье
20:28, 01 февраля 2023
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Какая вода будет закипать быстрее: горячая или холодная, солёная или пресная, кипячёная или сырая

Эти знания вам помогут в быту

Все мы каждый день кипятим воду. Но, возможно, вам хочется ускорить этот процесс. Тогда вам помогут несколько фактов о воде.

Какая вода будет закипать быстрее: горячая или холодная, солёная или пресная, кипячёная или сырая

Фото: Fully Home

Какую же воду получится вскипятить быстрее: горячую или холодную? Специалисты с факультета физики Университета Иллинойса, отмечают, что чем горячее вода, тем быстрее она сможет закипеть. Правда, разница в этом случае в скорости не такая уж значительная. К тому же холодная вода лучше поглощает тепло.

А что насчёт пресной и солёной воды? Известно, что чем больше в воде примесей, тем медленнее она закипает. Поэтому и солёная вода будет закипать медленнее, чем пресная. Так, в обычных условиях пресная вода закипит при 100 градусах Цельсия, а 1-процентный раствор соли - при 100,21°С, 15-процентный - при 103°С.

Какая вода будет закипать быстрее: горячая или холодная, солёная или пресная, кипячёная или сырая

iXBT.com

Наконец, сырая вода будет закипать быстрее кипячёной. Объясняется это тем, что сырая вода содержит больше растворённого воздуха. При этом если кипячёная вода некоторое время постоит и насытится воздухом, то разницы во времени закипания между ней и сырой водой не будет совсем.

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