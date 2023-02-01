Какая вода будет закипать быстрее: горячая или холодная, солёная или пресная, кипячёная или сырая

Какую же воду получится вскипятить быстрее: горячую или холодную? Специалисты с факультета физики Университета Иллинойса, отмечают, что чем горячее вода, тем быстрее она сможет закипеть. Правда, разница в этом случае в скорости не такая уж значительная. К тому же холодная вода лучше поглощает тепло.

А что насчёт пресной и солёной воды? Известно, что чем больше в воде примесей, тем медленнее она закипает. Поэтому и солёная вода будет закипать медленнее, чем пресная. Так, в обычных условиях пресная вода закипит при 100 градусах Цельсия, а 1-процентный раствор соли - при 100,21°С, 15-процентный - при 103°С.