Какие 3 привычки замедлят старение мозга

По словам специалистов, деструктивные процессы в мозге могут возникать из-за наследственности, климата, общего состояния здоровья. Однако если начать соблюдать некоторые правила, можно смягчить негативное воздействие.

В первую очередь, человек должен высыпаться. Так мозг восстанавливается после умственной деятельности. Во-вторых, нужно постоянно изучать что-то новое. В процессе обучения в мозге появляются новые нейронные связи, что способствует его постоянному развитию.

Кроме того, следует получать витамины в течение дня. Для этого достаточно есть овощи и фрукты.

Ранее учёные узнали, что COVID-19 может сопровождаться изменениями в мозге, подобными изменениям при болезни Альцгеймера.