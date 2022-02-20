Какие 3 привычки замедлят старение мозга

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Какие 3 привычки замедлят старение мозгаЭто довольно просто
Медики рассказали, что людям следует соблюдать три правила, чтобы продлить работоспособность мозга на долгие годы.
По словам специалистов, деструктивные процессы в мозге могут возникать из-за наследственности, климата, общего состояния здоровья. Однако если начать соблюдать некоторые правила, можно смягчить негативное воздействие.
В первую очередь, человек должен высыпаться. Так мозг восстанавливается после умственной деятельности. Во-вторых, нужно постоянно изучать что-то новое. В процессе обучения в мозге появляются новые нейронные связи, что способствует его постоянному развитию.
Кроме того, следует получать витамины в течение дня. Для этого достаточно есть овощи и фрукты.
Ранее учёные узнали, что COVID-19 может сопровождаться изменениями в мозге, подобными изменениям при болезни Альцгеймера.
Источник: Лента.ру