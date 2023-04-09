Какие анализы сдать, если у вас бессонница

Какие анализы сдать, если у вас бессонницаНо интерпретировать их самостоятельно не следует
Бессонница может быть связана с нарушением работы щитовидной железы или дефицитом железа в организме. Об этом «Газете.Ru» рассказал Руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин.
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По его словам, для выявления этих проблем необходимо сдать анализы на ТТГ и Т4, ферритин и растворимые рецепторы к трансферрину. Также полезно проверить уровень метималоновой кислоты, которая может указывать на дефицит витамина B12.
В то же время Калинкин не рекомендует тратиться на анализы концентрации нейромедиаторов, мелатонина и витаминов в крови, так как они не отражают их уровень в головном мозге и не имеют диагностического значения.
Калинкин подчеркнул, что бессонница может иметь разные причины и требует индивидуального подхода к лечению. Он советовал обращаться к специалистам по сну при хронических нарушениях.