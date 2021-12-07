Какие биодобавки необходимо принимать для поддержания здоровья после 50 лет

Какие биодобавки необходимо принимать для поддержания здоровья после 50 летСообщает Daily Express
Со временем, после 50 лет, человек хуже начинает усваивать ряд веществ, необходимых для нормальной работы организма. Простой способ восполнить недостаток таких веществ - приём специальных добавок. Правда, перед этим обязательно нужно проконсультироваться с врачом.
Важно принимать после 50 лет дополнительно тресковый жир (разновидность рыбьего жира). Он содержит различные витамины, незаменимые жирные кислоты омега-3.
Исследования доказывают, что жирные кислоты омега-3 полезны для здоровья сердца, помогают снизить давление, уровень триглицеридов. Также благодаря этим веществам в организме повышается уровень «хорошего» холестерина.
Также в рамках исследования Университета Нортумбрии учёные установили, что рыбий жир, богатый омега-3, положительно влияет на мыслительные способности. То есть приток крови к активным областям мозга во время выполнения интеллектуальных задач был лучше. Подобные результаты показывают, что приём таких добавок либо регулярное потребление жирной рыбы способны предотвратить возникновение деменции и ухудшение когнитивных функций.
Кроме того, сотрудники Медицинского центра Чи-Мэй на Тайване отметили, что жирные кислоты представляют собой молекулы, которые значительно влияют на способность мозга работать. А исследователи из американской организации DSM Nutritional Products добавили, что приём омега-3 имеет множество положительных эффектов и влияет на когнитивные способности в том числе.
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