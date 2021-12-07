Какие биодобавки необходимо принимать для поддержания здоровья после 50 лет

Исследования доказывают, что жирные кислоты омега-3 полезны для здоровья сердца, помогают снизить давление, уровень триглицеридов. Также благодаря этим веществам в организме повышается уровень «хорошего» холестерина.

Также в рамках исследования Университета Нортумбрии учёные установили, что рыбий жир, богатый омега-3, положительно влияет на мыслительные способности. То есть приток крови к активным областям мозга во время выполнения интеллектуальных задач был лучше. Подобные результаты показывают, что приём таких добавок либо регулярное потребление жирной рыбы способны предотвратить возникновение деменции и ухудшение когнитивных функций.

Кроме того, сотрудники Медицинского центра Чи-Мэй на Тайване отметили, что жирные кислоты представляют собой молекулы, которые значительно влияют на способность мозга работать. А исследователи из американской организации DSM Nutritional Products добавили, что приём омега-3 имеет множество положительных эффектов и влияет на когнитивные способности в том числе.

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