Какие блюда нужно есть два раза в неделю, чтобы понизить давление

Какие блюда нужно есть два раза в неделю, чтобы понизить давлениеИх вы найдёте в каждом доме
Примерно треть взрослых жителей Великобритании страдают от высокого давления. При таком состоянии создаётся дополнительная нагрузка на организм, поэтому важно как можно раньше сделать что-то, чтобы снизить давление. И в этом главную роль играет диета.
Фото: Kenil Worth
Кровяное давление повышается из-за употребления соли. Всё дело в том, что она заставляет организм удерживать воду, что способствует увеличение давления на кровеносные сосуды.
Некоторые продукты способны повышать артериальное давление, а некоторые - снижать. Доктор Брайан Фишер из Evergreen Life рассказал, какую диету лучше всего соблюдать тем, кто страдает от повышенного давления.
По словам врача, при гипертонии нужно употреблять хотя бы два раза в неделю блюда, содержащие жирную рыбу и овощи.
А лучше всего вообще перейти на диету, включающую много фруктов, орехов, семян, овощей, жирную рыбу. Употреблять рыбу можно один-два раза в неделю. Также важно сократить количество потребляемых рафинированных углеводов, то есть белого хлеба, белых макарон, белого риса.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.