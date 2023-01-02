Какие блюда нужно есть два раза в неделю, чтобы понизить давление

Кровяное давление повышается из-за употребления соли. Всё дело в том, что она заставляет организм удерживать воду, что способствует увеличение давления на кровеносные сосуды.

Некоторые продукты способны повышать артериальное давление, а некоторые - снижать. Доктор Брайан Фишер из Evergreen Life рассказал, какую диету лучше всего соблюдать тем, кто страдает от повышенного давления.