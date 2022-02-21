Какие болезни грозят любителям конфет и шоколада

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Какие болезни грозят любителям конфет и шоколадаИ вообще сладкого
Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, чем грозит злоупотребление газировками, сладостями и кондитерскими изделиями.
Собеседник издания «Вечерняя Москва» отметил, что отсроченные последствия от поедания вредной пищи возникают постепенно. Через годы они могут вызвать тяжёлые болезни. Например, сахарный диабет второго типа, а в перспективе и слепота, почечная недостаточность или диабетическая стопа.
Что касается газировки, то она, по словам Гинзбурга, вымывает фосфор из организма и провоцирует развитие гипертонии. Особенно опасны сладости для детей. У них может развиться ожирение, что само по себе влечёт за собой последствия.
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Источник: Вечерняя Москва