Какие болезни грозят любителям конфет и шоколада

Собеседник издания «Вечерняя Москва» отметил, что отсроченные последствия от поедания вредной пищи возникают постепенно. Через годы они могут вызвать тяжёлые болезни. Например, сахарный диабет второго типа, а в перспективе и слепота, почечная недостаточность или диабетическая стопа.

Что касается газировки, то она, по словам Гинзбурга, вымывает фосфор из организма и провоцирует развитие гипертонии. Особенно опасны сладости для детей. У них может развиться ожирение, что само по себе влечёт за собой последствия.

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