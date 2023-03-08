Какие болезни у людей могут вызвать грибки в муке

Но есть и хорошая новость. Многие грибки и другие микроорганизмы погибают при температуре 71-77 градусов Цельсия. Блины же готовят обычно при температуре 88-93 градусов Цельсия. Что касается хлеба и различной выпечки, то в этом случае температура составляет 82-99 Цельсия.

Проблемы со здоровьем могут возникнуть, если вы съедите, например, сырое тесто или сырое яйцо. Все эти продукты могут содержать микроорганизмы, вызывающие у людей болезни. Больше всего специалистов беспокоят такие патогены, как кишечная палочка и сальмонелла. Эти микроорганизмы способны привести к развитию серьёзных заболеваний.

Также некоторые грибы и микроорганизмы способны производить споры, похожие на семена. Это позволяет им выживать даже в неблагоприятных условиях. Правда, подобные споры редко у людей вызывают серьёзные болезни, если только у человека не ослаблен иммунитет.

Грибки представляют опасность для людей потому, что они могут производить микотоксины, которые приводят к серьёзным проблемам со здоровьем. В процессе приготовления пищи микотоксины не уничтожаются. При употреблении их в пищу у людей могут возникать галлюцинации, диарея, рвота, рак и другие проблемы со здоровьем. Микотоксины могут даже привести к смерти.

Один из самых давних случаев отравления микотоксинами был связан с развитием такой болезни, как эрготизм.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.