Какие болезни у людей могут вызвать грибки в муке

Какие болезни у людей могут вызвать грибки в мукеВы наверняка об этом даже не подозревали
Мука на самом деле довольно часто бывает заражена грибками, способными вырабатывать микотоксины. Из-за них человек может заболеть. Чтобы избежать всего этого, важно соблюдать правила приготовления и обработки муки.
Фото: Banneton Man
Рис, кукуруза, пшеница, овощи и фрукты могут быть заражены грибками, если они растут в поле. В последние годы грибки в целом превратились в более серьёзную проблему, так как высокие температуры способствуют их росту.
В ходе исследования, проведённого в 2017 году, выяснилось, что в более 90% образцов кукурузной и пшеничной муки в Вашингтоне были живые грибы. Преобладающие виды плесени в пшеничной муке - это Aspergillus и Fusarium. Из-за последнего у растений возникает такое заболевание, как фузариозная пятнистость, или парша. После сбора пшеницы, при её сортировке, в основном заражённые части растений удаляются. Тем не менее небольшое количество грибков всё же может попасть в муку.
Microbiology Society
Но есть и хорошая новость. Многие грибки и другие микроорганизмы погибают при температуре 71-77 градусов Цельсия. Блины же готовят обычно при температуре 88-93 градусов Цельсия. Что касается хлеба и различной выпечки, то в этом случае температура составляет 82-99 Цельсия.
Проблемы со здоровьем могут возникнуть, если вы съедите, например, сырое тесто или сырое яйцо. Все эти продукты могут содержать микроорганизмы, вызывающие у людей болезни. Больше всего специалистов беспокоят такие патогены, как кишечная палочка и сальмонелла. Эти микроорганизмы способны привести к развитию серьёзных заболеваний.
Также некоторые грибы и микроорганизмы способны производить споры, похожие на семена. Это позволяет им выживать даже в неблагоприятных условиях. Правда, подобные споры редко у людей вызывают серьёзные болезни, если только у человека не ослаблен иммунитет.
Грибки представляют опасность для людей потому, что они могут производить микотоксины, которые приводят к серьёзным проблемам со здоровьем. В процессе приготовления пищи микотоксины не уничтожаются. При употреблении их в пищу у людей могут возникать галлюцинации, диарея, рвота, рак и другие проблемы со здоровьем. Микотоксины могут даже привести к смерти.
Один из самых давних случаев отравления микотоксинами был связан с развитием такой болезни, как эрготизм.
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