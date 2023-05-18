Какие бывают виды депрессии и чем они отличаются друг от друга

В диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам, изданном Американской психиатрической ассоциацией, выделяются следующие разновидности депрессии. Это клиническая депрессия, стойкое депрессивное расстройство, деструктивное расстройство дисрегуляции настроения, предменструальное дисфорическое расстройство, депрессивное расстройство, вызванное другим заболеванием.

При клинической депрессии человек ощущает стойкую и сильную грусть, безнадёжность, потерю интереса к занятиям, которые ему раньше приносили удовольствие. Данные клиники Майо показывают, что люди с таким видом депрессии могут страдать от изменений в режиме сна, аппетите, от неспособности концентрироваться, могут размышлять о самоубийстве или проявлять суицидальное поведение.

Как правило, клиническая депрессия не проходит сама по себе в течение долгого времени. Она может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Она может влиять на работу и отношения. 15% людей с тяжёлой клинической депрессией умрут в результате самоубийства.

Стойкое депрессивное расстройство - это хроническая форма депрессии, при которой стойкое плохое настроение и ощущение безнадёжности длятся не менее двух лет. У таких людей могут наблюдаться периоды колебаний депрессивных симптомов от лёгкой до умеренной степени. Также признаки стойкого депрессивного расстройства могут включать потерю интереса к занятиям, которые раньше нравились, изменения аппетита или режима сна, упадок сил, трудности с концентрацией внимания, ощущение собственной бесполезности.

Деструктивное расстройство дисрегуляции настроения в первую очередь диагностируют у детей и подростков. Эта болезнь характеризуется сильными и повторяющимися вспышками гнева, которые несоразмерны ситуации и не соответствуют их возрасту. Между этими вспышками может наблюдаться гнев или постоянная раздражительность.

Предменструальное дисфорическое расстройство - это циклическое расстройство настроения, при котором возникают за несколько дней под начала менструации тяжёлые эмоциональные и физические симптомы. Это сильные перепады настроения, грусть, тревога, раздражительность, чувство безнадёжности.

Наконец, депрессия может возникнуть в виде эпизода, связанного с другой болезнью. Это состояние может быть вызвано хроническим заболеванием, неврологическим расстройством, гормональным дисбалансом, злоупотреблением психоактивными веществами.

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