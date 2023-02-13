Фитнес и здоровье
21:20, 13 февраля 2023
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Какие части курицы есть опасно для здоровья

Нет, это не голова

В курином мясе очень много полезных элементов. В то же время некоторые части курицы могут навредить здоровью, если их съесть.

Какие части курицы есть опасно для здоровья

Фото: DNA

Курицу можно есть хоть каждый день. Но не все её части будут полезны для здоровья. Вот от каких частей этого продукта лучше отказаться.

  1. Куриная шея. В этой части тела у животных находятся лимфатические железы, где содержится много вредных веществ и бактерий. Если часто лакомиться куриной шеей, то можно увеличить риск развития рака.

  2. Куриные кишки. В кишечнике могут находиться остатки пищи и разные бактерии. При чрезмерном употреблении этой части курицы у вас может повыситься уровень жира в крови.

Какие части курицы есть опасно для здоровья

Виктория Павлова

  1. Куриные лапы. В них много жира, который организмом усваивается с трудом. Также они содержат гормоны, которые вредят здоровью при попадании в организм человека.

  2. Куриная гузка. Это, другими словами, хвостик курицы. В нём содержится множество токсинов и бактерий, которые плохо повлияют на здоровье, если попадут в ваш организм.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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