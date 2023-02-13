Какие части курицы есть опасно для здоровья

Какие части курицы есть опасно для здоровьяНет, это не голова
В курином мясе очень много полезных элементов. В то же время некоторые части курицы могут навредить здоровью, если их съесть.
Фото: DNA
Курицу можно есть хоть каждый день. Но не все её части будут полезны для здоровья. Вот от каких частей этого продукта лучше отказаться.
Куриная шея. В этой части тела у животных находятся лимфатические железы, где содержится много вредных веществ и бактерий. Если часто лакомиться куриной шеей, то можно увеличить риск развития рака.
Куриные кишки. В кишечнике могут находиться остатки пищи и разные бактерии. При чрезмерном употреблении этой части курицы у вас может повыситься уровень жира в крови.
Виктория Павлова
Куриные лапы. В них много жира, который организмом усваивается с трудом. Также они содержат гормоны, которые вредят здоровью при попадании в организм человека.
Куриная гузка. Это, другими словами, хвостик курицы. В нём содержится множество токсинов и бактерий, которые плохо повлияют на здоровье, если попадут в ваш организм.
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