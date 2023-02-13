Какие части курицы есть опасно для здоровья

Курицу можно есть хоть каждый день. Но не все её части будут полезны для здоровья. Вот от каких частей этого продукта лучше отказаться.

Куриная шея. В этой части тела у животных находятся лимфатические железы, где содержится много вредных веществ и бактерий. Если часто лакомиться куриной шеей, то можно увеличить риск развития рака. Куриные кишки. В кишечнике могут находиться остатки пищи и разные бактерии. При чрезмерном употреблении этой части курицы у вас может повыситься уровень жира в крови.