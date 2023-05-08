Какие части тела нельзя мыть каждый день

Ежедневно обязательно нужно мыть такие части тела, как подмышки, лицо, руки, пах, гениталии, ступни. Если говорить обо всём остальном, то их имеет смысл ополаскивать после физической нагрузки или после интенсивных тренировок.

Когда вы принимаете ежедневный душ, то те участки кожи, которые обычно защищены одеждой, достаточно будет только промыть чистой водой.

Кроме того, вам нужно мыть всё тело каждый раз, когда мы моете волосы. Связано это с тем, что по телу вместе с шампунем в этом случае стекает грязная вода.