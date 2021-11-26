Какие часы Huawei смогут измерять кровяное давление

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Какие часы Huawei смогут измерять кровяное давлениеВыйдут уже скоро
Huawei готовится представить умные часы с очень редкой функцией — возможностью измерять кровяное давление. Устройство уже прошло сертификацию, поэтому о нём можно говорить уверенно.
Источники обнаружили промоизображение часов под названием Huawei Watch D. Они должны будут выйти в конце декабря.
Устройство находится на завершающей стадии тестирования. Как сообщают инсайдеры, точность их датчиков для здоровья довольна высока. Watch D станут одними из немногих умных часов, способных измерять артериального давления, а также получат уникальный для продуктов Huawei дизайн. Все остальные часы компании имеют либо круглый циферблат с двумя кнопками, либо прямоугольный сенсорный экран с одной кнопкой с правой стороны. Вот так будут выглядеть Huawei Watch D:
Это устройство уже получило сертификацию как медицинский аппарат, но может пройти некоторое время, прежде чем Huawei получит необходимые разрешения в других странах.
Источник: GSMArena