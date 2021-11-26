Какие часы Huawei смогут измерять кровяное давление

Источники обнаружили промоизображение часов под названием Huawei Watch D. Они должны будут выйти в конце декабря.

Устройство находится на завершающей стадии тестирования. Как сообщают инсайдеры, точность их датчиков для здоровья довольна высока. Watch D станут одними из немногих умных часов, способных измерять артериального давления, а также получат уникальный для продуктов Huawei дизайн. Все остальные часы компании имеют либо круглый циферблат с двумя кнопками, либо прямоугольный сенсорный экран с одной кнопкой с правой стороны. Вот так будут выглядеть Huawei Watch D: