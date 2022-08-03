Какие дачные овощи легко снизят ваше давление

Лазуренко выделила помидоры и огурцы, как овощи, которые могут помочь работе вашей сердечно-сосудистой системе. По ее словам, в огурцах содержится большое количество хлорофилла, он полезен для всех систем вашего организма, к тому же защищает от различных недугов. А для лучшего усвоения калия и магния, которым богаты эти зеленые плоды, врач посоветовала есть их без соли. Если добавлять в него соль, то “сразу же идет перекос по натрию и организм уже не будет иметь такой защиты от давления и сосудистых заболеваний”, — заявляет врач.

А помидоры, по словам Лазуренко, богаты ликопином, который в свою очередь поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, улучшает качество обменных процессов и, как следствие, оказывает благоприятный эффект на организм в целом.

Однако, какими бы полезными эти овощи не были, врач заявляет, что они не смогут вылечить хроническую гипертонию. Поэтому она призывает людей не заниматься самолечением и не отказываться от лекарств.

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