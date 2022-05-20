Какие действия предпринимать при болях в горле

Малышева посоветовала в первую очередь при боли в горле провести тест на ангину. И сделать это достаточно просто: нужно купить в аптеке стрептотест. По словам врача, в инструкции подробно написано, как его сделать. “Если тест положительный, значит, у вас ангина. Она вызывается микробом стрептококком”, подытожила Малышева.

Если по итогу у вас действительно ангина, то назначение антибиотиков строго необходимо, предупредила доктор. Если же тест показал отрицательный результат, то у человека не бактериальная ангина, а другое воспаление горла. В таком случае больному необходимо начать использовать спреи с антисептиками для обеззараживания полости рта и спреи с местными анестетиками для обезболивания.

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