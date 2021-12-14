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Какие два блюда на завтрак помогут похудеть

Сообщает издание Al-Ittihad
Для эффективного похудения нужно обязательно обращать внимание на питание. К примеру, на завтрак нужно есть определённые продукты. О них рассказывается в статье Al-Ittihad.
Какие два блюда на завтрак помогут похудеть

Ряд научных исследований доказывает, что продукты, богатые клетчаткой, способны уменьшать количество висцерального (наиболее опасного для организма) жира. Так, в 2012 году учёные выяснили, что рацион, содержащий большое количество клетчатки, снижает уровень висцерального жира, а также некоторых биомаркеров, которые связаны с воспалением. Другое исследование продемонстрировало, что употребление таких продуктов помогает похудеть. Наконец, результаты исследования Баптистского медицинского центра Уэйк Форест доказали, что за пять лет при потреблении 10 граммов растворимой клетчатки каждый день количество висцерального жира у человека уменьшается на 3,7%.

Какие же блюда, богатые клетчаткой, нужно есть на завтрак тем, кто хочет похудеть?

  1. Овсянка. 3/4 стакана овсянки содержит 3 грамма клетчатки. Помимо снижения веса, клетчатка положительно влияет на пищеварение, уменьшает уровень сахара и холестерина. Кроме того, специалисты рекомендуют добавлять к каше половинку авокадо.
Какие два блюда на завтрак помогут похудеть
  1. Овсяные отруби с йогуртом. Эта каша может стать отличной заменой овсянки. Нужно только не забыть добавить ещё к ней фрукты, смесь семян, греческий йогурт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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