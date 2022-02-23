Какие фрукты и овощи полезны даже в конце зимы

По словам диетолога фрукты и овощи зачастую имеют долгий срок хранения. Взять к примеру яблоко: в зимнее время витаминов там будет меньше, чем в летний сезон, но при этом в нем сохранится клетчатка, объясняет Пигарева. Однако она уточнила, что для этого должны быть соблюдаться правильные условия хранение. Как и в случае со свеклой и морковью, которые также способны к долгому хранению.

Пигарева отмечает, что при этом не совсем корректно сравнивать помидоры и огурцы с морковью, картошкой и свеклой. Потому что это овощи с разным составом и разным содержанием витаминов, минералов и углеводов. “В картофеле углеводов заметно больше (17гр), чем в помидорах (3.2 гр)”, — пояснила она.

К тому же диетолог дала советы по подбору рациона питания. Так, она советует отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам, но порой добавлять и несезонные.

Что касаемо зимнего времени года, то Пигарева отметила, что тепличные помидоры и огурцы можно употреблять даже в это время. Да, в них содержится чуть меньше полезных витаминов, чем летом, но они все равно будут достаточно полезными, отметила Пигарева.