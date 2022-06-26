Какие фрукты снижают риск ожирения и диабета

Согласно новой научной статье, опубликованной в июльском выпуске журнала Food Research International, фрукты с высоким содержанием полифенолов могут снизить риск развития диабета и ожирения. Исследователи обнаружили, что то же самое верно и для овощей с высоким содержанием полифенолов.

Отмечается, что полифенолы играют роль в регулировании чувства голода. То есть такие продукты могут помочь уменьшить потребление пищи, тем самым снижая риск ожирения.

К продуктам с высоким содержанием полифенолов относятся: черника, чёрная смородина, ежевика, арония, бузина, яблоки.

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