Какие функции для здоровья получат новые наушники Apple AirPods Pro 2

AirPods Pro 2 будут поставляться с новой системой System-in-Package (SiP) для чипа H1, которая поддерживает адаптивное активное шумоподавление. Считается, что SiP обеспечивает лучшую производительность и улучшенное энергопотребление.

Также у наушников будут новые функции для здоровья, такие как мониторинг сердечного ритма и режим использования слухового аппарата. Чехол будет оснащён портом USB-C и будет поддерживать оптимизированную быструю зарядку.