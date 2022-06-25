Какие функции для здоровья получат новые наушники Apple AirPods Pro 2

Сегодня в 10:48
1 мин.
Какие функции для здоровья получат новые наушники Apple AirPods Pro 2И как будут выглядеть
Уже скоро должны выйти Apple AirPods Pro 2. Сегодня в сети появилось много информации о наушниках и рендеры, которые дают представление об их внешнем виде.
AirPods Pro 2 будут поставляться с новой системой System-in-Package (SiP) для чипа H1, которая поддерживает адаптивное активное шумоподавление. Считается, что SiP обеспечивает лучшую производительность и улучшенное энергопотребление.
Также у наушников будут новые функции для здоровья, такие как мониторинг сердечного ритма и режим использования слухового аппарата. Чехол будет оснащён портом USB-C и будет поддерживать оптимизированную быструю зарядку.
Внешне наушники похожи на AirPods Pro. Не исключено, что новинка сможет отслеживать температуру. Помимо этого, AirPods Pro 2, конечно, получат улучшенное качество звука.