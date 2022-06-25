Фитнес и здоровье
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Какие функции для здоровья получат новые наушники Apple AirPods Pro 2

И как будут выглядеть
Уже скоро должны выйти Apple AirPods Pro 2. Сегодня в сети появилось много информации о наушниках и рендеры, которые дают представление об их внешнем виде.
Какие функции для здоровья получат новые наушники Apple AirPods Pro 2

AirPods Pro 2 будут поставляться с новой системой System-in-Package (SiP) для чипа H1, которая поддерживает адаптивное активное шумоподавление. Считается, что SiP обеспечивает лучшую производительность и улучшенное энергопотребление.

Также у наушников будут новые функции для здоровья, такие как мониторинг сердечного ритма и режим использования слухового аппарата. Чехол будет оснащён портом USB-C и будет поддерживать оптимизированную быструю зарядку.

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Внешне наушники похожи на AirPods Pro. Не исключено, что новинка сможет отслеживать температуру. Помимо этого, AirPods Pro 2, конечно, получат улучшенное качество звука.

Какие функции для здоровья получат новые наушники Apple AirPods Pro 2
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