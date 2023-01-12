Какие функции обязательно должны быть в фитнес-браслете

Самыми популярными функциями фитнес-браслетов считаются следующие. Это мониторинг сна, шагомер, умный будильник, счётчик калорий, измерение давления, пульсометр, измерение уровня насыщения крови кислородом. И они станут действительно полезными для среднестатистического потребителя, который занимается спортом и следит за своим здоровьем.

Для измерения давления в фитнес-браслете устанавливаются специальные датчики со светодиодами зелёного цвета. Они помогают точно определить давление в движении.

Также благодаря фитнес-браслету вы получите информацию о длительности каждой из фаз сна, о глубине этих фаз. Сюда же можно отнести данные о насыщенности крови кислородом ночью.

Умный будильник полезен будет не всем. Если у вас уже чётко выстроен режим, то он не понадобится. Поможет он тем, кто постоянно находится в разъездах, из-за работы не может вставать и ложиться спать в одно и то же время, страдает посттравматическим расстройством, регулярно видит кошмары.