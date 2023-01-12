Какие функции обязательно должны быть в фитнес-браслете

Какие функции обязательно должны быть в фитнес-браслетеОбратите на них внимание
На массовом рынке фитнес-браслеты появились не так давно. Ранее ими пользовались в основном только спортсмены и представители определённых профессий. У подобных устройств сегодня довольно много возможностей. Но насколько такие функции действительно нужны и полезны?
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Самыми популярными функциями фитнес-браслетов считаются следующие. Это мониторинг сна, шагомер, умный будильник, счётчик калорий, измерение давления, пульсометр, измерение уровня насыщения крови кислородом. И они станут действительно полезными для среднестатистического потребителя, который занимается спортом и следит за своим здоровьем.
Для измерения давления в фитнес-браслете устанавливаются специальные датчики со светодиодами зелёного цвета. Они помогают точно определить давление в движении.
Также благодаря фитнес-браслету вы получите информацию о длительности каждой из фаз сна, о глубине этих фаз. Сюда же можно отнести данные о насыщенности крови кислородом ночью.
Умный будильник полезен будет не всем. Если у вас уже чётко выстроен режим, то он не понадобится. Поможет он тем, кто постоянно находится в разъездах, из-за работы не может вставать и ложиться спать в одно и то же время, страдает посттравматическим расстройством, регулярно видит кошмары.
При похудении или наборе веса очень помогут счётчик калорий и шагомер. И эти функции уже стали для моделей фитнес-браслетов базовыми. Отличаются разные модели лишь качеством датчиков и алгоритмом вычисления показателей.
Наконец, бывает у фитнес-трекеров также пыле- и влагозащита. Лучше всего брать модель с защитой по стандарту IP68.
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