Какие инфекции наиболее опасны летом

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Какие инфекции наиболее опасны летомИ почему летом ими легче заразиться
Не только высокие температуры могут быть опасны летом, но и кишечные инфекции наряду с клещевым энцефалитом. Об этом рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с “Москвой 24”.
По словам Крючкова, из-за высокой температуры воздуха летом бактерии намного активнее размножаются, что повышает “риск заражения кишечными инфекциями из-за неправильного хранения продуктов в ресторанах и дома”.
В качестве возможных последствий заражения кишечными инфекциями иммунолог назвал расстройство стула, пищеварения, боль в животе, рвота, тошнота и повышение температуры.
К тому же лето приносит с собой и риск заражения инфекциями, которые переносят клещи, например боррелиозом и клещевым энцефалитом, а в некоторых регионах и конго-крымской геморрагической лихорадкой, объясняет эксперт.
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