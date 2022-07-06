Какие инфекции наиболее опасны летом

По словам Крючкова, из-за высокой температуры воздуха летом бактерии намного активнее размножаются, что повышает “риск заражения кишечными инфекциями из-за неправильного хранения продуктов в ресторанах и дома”.

В качестве возможных последствий заражения кишечными инфекциями иммунолог назвал расстройство стула, пищеварения, боль в животе, рвота, тошнота и повышение температуры.

К тому же лето приносит с собой и риск заражения инфекциями, которые переносят клещи, например боррелиозом и клещевым энцефалитом, а в некоторых регионах и конго-крымской геморрагической лихорадкой, объясняет эксперт.

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