Какие хобби помогли людям стать лучше в сексе: отвечают учёные

Согласно информации журналистов, качество секса могут повысить спорт и танцы. Эти хобби дают хорошую физическую форму человека, а это, как утверждается, важное условие качественной сексуальной жизни.

Сексологи изучили обращения своих пациентов и заявили, что меньше жалоб на плохой секс поступает от тех, кто регулярно занимается спортом или танцами. Это должны делать все партнёры. Как сообщается, люди с высокой физической активностью говорили, что испытывают больше удовольствия от секса и чаще испытывают оргазм.

Что касается женщин, то для них полезны такие хобби как танго или сальса, а для мужчин — плавание.