Фитнес и здоровье
17:20, 12 ноября 2022
1 мин.

Какие кофейные привычки заставляют вас стареть быстрее

Мнение диетолога

Многие люди не обходятся без чашки кофе по утрам. К сожалению, этим можно нанести себе вред. Диетолог рассказал изданию Eat this, not that!, какие кофейные привычки могут быть опасны.

Какие кофейные привычки заставляют вас стареть быстрее

1. Пить кофе вместо завтрака.

Некоторые эксперты говорят, что завтрак — самый важный прием пищи за день, поэтому, конечно, замена его кофе не может быть полезной для общего состояния здоровья.

2. Пить кофе со сливками и сахаром.

Диетологи уже давно предупреждают о вреде чрезмерного количества сахара.

3. Пить кофе вместо воды.

Если вас мучает жажда, выпейте воды.

4. Пить кофе вечером и ночью.

Кофеин — это всё-таки стимулятор, который может нарушить сон.

5. Использовать искусственные подсластители.

Они оказывают серьёзное влияние на здоровье в долгосрочной перспективе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник фото:Unsplash
Источник:Eat this, not that!
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