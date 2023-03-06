Какие люди рискуют пострадать от болезней печени

«В группе риска по невирусным патологиям — в первую очередь люди с сахарным диабетом, метаболическим синдромом, висцеральным ожирением (с большим животом), с малоподвижным образом жизни и избыточной массой тела или ожирением. А также те, кто употребляет пусть и невысокие дозы алкоголя, но регулярно на протяжении длительного периода. Думаю, говорить о вреде токсичных доз алкоголя для печени будет излишним: чем больше человек пьёт, особенно за короткий промежуток времени, тем выше риск», — сообщила врач.

Что касается вирусных поражений печени, то здесь главные факторы риска — мать с гепатитом В или гепатитом С, потребление инъекционных наркотиков, наличие половых партнёров с гепатитом В. Кроме того, в зоне риска находятся работники здравоохранения и служб общественной безопасности, контактирующие с чужой кровью на работе, люди, пережившие переливание компонентов крови или пересадку органов до открытия вируса гепатита С, пациенты на диализе. «Путешественники, приезжающие в районы мира с плохими санитарными условиями, подвергаются наибольшему риску заражения гепатитом А и Е», — добавила врач.