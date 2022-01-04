Какие медицинские анализы нужно сдавать в разном возрасте

Большинство предпочитает посещать врача только в случае необходимости, то есть при болезни. Но если вы хотите пройти обследования в целях профилактики заболеваний, то, по словам эксперта австралийского издания The Conversation, всё будет зависеть от вашего возраста.

Если вам от 20 до 30 лет, то необходимо пройти некоторые процедуры. Для женщин это анализ мазка из шейки матки (таким образом выявляется вирус папилломы человека, предраковые клетки). Также у девушек врач должен спросить о планировании беременности и способах контрацепции. Помимо этого, стоит посетить стоматолога и офтальмолога.

В возрасте 40-50 лет нужно обращать внимание на факторы, способные привести к ранней смерти. В частности, это давление, уровень холестерина, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака кожи, болезней почек. Если же у вас повышенный риск развития какого-либо вида рака, то обследование может начаться именно в этом возрасте. Как и молодым, женщинам в 40-50 лет необходимо сдавать мазок из шейки матки на анализ, а также регулярно приходить на приём к офтальмологу и стоматологу. Может быть полезным и посещение психолога.