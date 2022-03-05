Какие напитки лучше не пить после 40 лет, чтобы остаться стройными

Дело в том, что напитки могут быть не только способом утолить жажду, но и фактором увеличения веса. Ранее исследователи из Гарвардского университета и Детской больницы в Бостоне обнаружили, что женщины, которые увеличили потребление газировок с сахаром с одного раза в неделю до одного или более в день, прибавляли 358 калорий в день и значительно набирали вес в течение 8 лет. Поэтому, если хочется остаться стройными, лучше воздерживаться от следующих напитков:

кокосовая вода

лимонад

питьевые йогурты

тыквенный пряный латте

тоник

корневое пиво

напитки с ликером

слабительные чаи

винные напитки с сахаром

концентраты напитков

чаи в бутылках

слишком много кофе

вода, обогащённая витаминами

сладкий чай со льдом

диетическая содовая

кофе со сливками

замороженные коктейли

фруктовые соки

обычное обезжиренное молоко

энергетические напитки

фруктовые газированные напитки

алкогольные коктейли

гоголь-моголь

какао с сахаром

калорийные сливочные алкогольные коктейли

имбирное пиво

апельсиновые напитки

подслащенное альтернативное молоко

обычная кола

сухие фруктовые напитки

некоторые протеиновые коктейли

пиво

необычные кофейные напитки

смузи в бутылках

спортивные напитки

молочные коктейли